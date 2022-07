Wird Meghan Markle jetzt die Königin der USA?

Doch nicht Meghans Äusserung zum Abtreibungsverbot liess aufhorchen, sondern eine andere Aussage. Als die Journalistin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem nämlich darüber spricht, dass man mehr Druck auf das Weisse Haus und den Kongress ausüben müsse, sagt Meghan zu ihr: «Nun, Gloria, vielleicht sieht es so aus, als würden wir beide demnächst zusammen nach Washington D.C. reisen.» Nanu? Was will Meghan denn in Washington D.C.? Und dass so eine Aussage auch noch während einer politischen Diskussion kommt, lässt einen doch wundern: Will sie bald ein politisches Amt bekleiden? Oder gar Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden?