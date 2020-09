Wollen jetzt auch die Schweden keine Royals mehr sein?

Reporterin Renée Nyberg nutzt die Situation nach Sofias ehrlichen Worten und befragt sie in der Dokumentation dazu, ob die Aufgabe der royalen Pflichten auch für sie denkbar ist. Die Antwort der Schwedin fällt deutlich aus. «Nein, nicht wirklich», sagt sie. Das hängt auch mit den schwierigen Anfängen zusammen, die sie im Königshaus hatte. «Ich denke, ich habe eine so fantastische Balance gefunden, und ich sehe wirklich das Positive, jetzt, da ich es durch diese stürmischen Jahre geschafft habe. Es ist ein so grosser Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, ein wenig in beiden Welten zu stehen.»