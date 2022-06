Worüber plauderten die Queen und Prinz Louis wohl auf dem Balkon?

Einmal im Buckingham Palast Mäuschen spielen und erfahren, worüber die Royals so reden – wer wünscht sich das nicht? Auch am Trooping the Colour, als die Royal Family traditionell auf den Balkon trat, um die Parade mitzuverfolgen, schienen Queen Elizabeth II. (96), Herzogin Kate (40) und Co. nett miteinander zu plaudern. Vor allem aber der jüngste Spross von Kate und Prinz William (39), der vierjährige Prinz Louis unterhielt sich angeregt mit seiner Urgrossmutter. Aber über was sprachen die beiden überhaupt?