Zieht Prinz Andrew bald nach Schottland?

Prinz Andrew (62) bereitet der britischen Königsfamilie Sorgen. Vor allem seine Mutter, Queen Elizabeth II. (96), soll sich viele Gedanken darüber machen, welche Rolle ihr zweitältester Sohn innerhalb der Familie noch einnehmen könnte. Und wo er am besten von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden kann. Wie die «Daily Mail» berichtet, könnte Andrew bald nach Schottland ziehen und dort ein neues Leben anfangen. Dies, so die Zeitung, hätten Gespräche innerhalb der Königsfamilie am Rande des 70. Thronjubiläums der Queen ergeben. Zurzeit wohnt Prinz Andrew in der Royal Lodge in der Nähe von Schloss Windsor.