Zu behütet, um Freunde zu finden?

Royal-Journalistin Annemarie de Kunde bezweifelt dies in einem Gespräch mit RTL. Denn auch hier — etwa bei ausgelassenen Partys — wäre die 18-Jährige nicht ohne Personenschützer unterwegs. In einer Studentenverbindung ist Überwachung wohl wenig erwünscht: «Sie finden es ein bisschen lästig, weil es eine geschlossene Gemeinschaft ist, in der jeder machen kann, was er will. Sie wollen auf keinen Fall, dass Fotos veröffentlicht werden. Dann kommt jemand, der sowohl überwacht als auch das Risiko mit sich bringt, dass Fotos durchsickern werden», so de Kunde.