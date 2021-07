Schauspieler Daniel Mickelson stirbt mit nur 23 Jahren

Die schreckliche Nachricht über den Tod von Schauspieler Daniel Mickelson teilte seine Schwester, das Model Meredith Mickelson, 22, auf ihrem Instagram-Profil. Sie schreibt diese herzzerreissenden Worte: «Mein Herz ist gebrochen und das zu schreiben, fühlt sich so falsch an und ich weiss nicht einmal, was ich sagen soll. Gestern habe ich meinen Bruder, meinen besten Freund und die andere Hälfte meines Herzens verloren». Dazu stellt sie ein Bild von sich und ihrem Bruder, wie sie als Kinder glücklich in die Kamera strahlen.