Schüsse nach Konzert von Justin Bieber in Los Angeles

Justin Bieber (27) hat am Freitagabend im Rahmen des Super-Bowl-Wochenendes ein Konzert im Pacific Design Center in Los Angeles gegeben. Danach lud er zur Aftershow-Party in die Bar The Nice Guy in West Hollywood. Am späten Abend kam es vor dem Laden zu einer Auseinandersetzung, bei der Schüsse fielen. Das bestätigte die Polizei von Los Angeles unter anderem dem US-Portal «TMZ» und der britischen Boulevardzeitung «The Sun».