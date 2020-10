Sean Connery ist tot

Connery starb friedlich in seinem Bett in seinem Anwesen in Nassau auf den Bahamas und «fühlte sich seit einiger Zeit nicht gut», wie sein Sohn Jason Connery offenbart. Viele Familienmitglieder waren bei ihm. «Es ist ein trauriger Tag für alle, die meinen Vater gekannt und geliebt haben und ein Verlust für die Menschen, die überall auf der Welt das Geschenk seiner Schauspielerei genossen.»