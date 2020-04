Silbereisen profitierte von der Trennung von Helene Fischer

Dennoch denkt der TV-Mann gerne an die Zeit mit Helene zurück und wird bei Begegnungen mit seiner Ex, mit der er bis im Dezember 2018 zehn Jahre liiert war, auch sehr emotional – wie im vergangenen November in seiner «Schlagerboom»-Sendung zu beobachten war. «Ich bin ein Mensch, der sich seiner Tränen nicht schämt», sagt er heute dazu. «In der Show kamen mir Freudentränen, als Helene mich überrascht hat. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und dann hat es mich einfach gepackt.»