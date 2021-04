Als Erinnerung an das Leben und Wirken von Prinzessin Diana (1961-1997) soll es in London eine «Blue Plaque» (deutsch «Blaue Plakette») mit ihrem Namen geben. Laut «bbc.com» könnte die Gedenktafel an dem Gebäude in Earls Court angebracht werden, in dem sie mehrere Jahre als Lady Diana Spencer lebte, bevor sie 1981 Prinz Charles, 72, heiratete. Die Wohnung in 60 Coleherne Court bewohnte Diana mit einigen Freundinnen.