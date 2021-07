Viele Schweizer Nati-Stars haben sich nach dem Ausscheiden aus dem EM-Turnier in die Ferien verabschiedet und posten mehr oder weniger fleissig Bilder, wie sie ihre Sommerferien am Meer und an der Sonne geniessen. Ganz Schweizerisch hält sich der Luxus – oder zumindest was man davon sieht – in Grenzen. Ganz anders bei den internationalen Fussball-Stars. Die lassen es teilweise zünftig krachen.