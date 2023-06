«Social Media hat mein Leben verändert»

Nach 18 Jahren hat sie nun ihren Job bei der Stadt gekündigt. «Ich bin aus der Rolle herausgewachsen, möchte noch anderes machen.» In einem Teilzeitpensum wird sie ab September bei einem Jungunternehmer arbeiten, «der eine Person wie mich braucht. Eine mit Netzwerk, die mit Leuten umgehen und ein Office managen kann.» In der frei gewordenen Zeit will sie als Selbstständige ihr Potenzial ausschöpfen – Social Media vorantreiben, Influencerin für die Altersgruppe Ü50 sein und Menschen coachen. «Insbesondere die Frauenförderung liegt mir am Herzen. Ich hätte selber gern eine Mentorin gehabt.» Zu spät sei es grundsätzlich nie. «Ich habe noch so viele Ideen!» Manuela Leonhard wird in Ballerinas und High Heels ihren Weg weitergehen – in eine neue Richtung.