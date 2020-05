Wobei «ist» seit Anfang April mit «war» ersetzt werden musste. Auf Ende März gab Koch seinen Posten beim BAG an Nachfolger Stefan Kuster ab. Und hätte nach seinem 65. Geburtstag am 13. April wohlverdient in Pension gehen können. Doch Koch blieb als Covid-19-Delegierter des Bundes präsent, stand dem Bundesrat beratend zur Seite und der Öffentlichkeit Red und Antwort zu den neuesten Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus. Ende Mai ist nun aber definitiv Schluss: Der Berner tritt ab. Und mit ihm das Gesicht der Corona-Krise in der Schweiz, von dem uns die folgenden zehn Eigenschaften am meisten fehlen werden.