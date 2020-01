Dieses Jahr durfte ich meinen Geburtstag mitten auf dem Atlantik verbringen. Ich stand früh auf, um in den Sonnenaufgang hineinzurudern. Es wurde ein lässiger Tag. Mein Ziel: 43 Seemeilen zu rudern, so viel, wie ich alt geworden bin – und das ist mir auch gelungen. Am Abend habe ich das Geschenk geöffnet, das meine gute Freundin Nadine aufs Boot geschmuggelt hat, und drin war die grosse Überraschung: ein Kuchen mit einer Wunderkerze in Herzform.