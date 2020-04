Der Bundesrat will schrittweise den Corona-Lockdown beenden und in Etappen vorgehen, um allmählich wieder zu einer Normalität zu gelangen. Vor genau einem Monat hatte die Landesregierung das öffentliche Leben wegen des Coronavirus praktisch auf Null heruntergefahren, jetzt beurteilt der Bundesrat die Lage neu. «Heute können wir feststellen, dass die eingeführten Massnahmen wirken», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an einer Medienkonferenz in Bern. Daher könnten erste Lockerungen vorgenommen werden.