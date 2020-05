Adela macht ihrem Ärger über Corona-Ignoranten Luft

Chanelle Wyrsch hat es nicht so eilig mit dem Restaurantbesuch. Die aktuelle 3+-Bachelorette freut sich aber dennoch darauf, das gemeinsame Essen mit Familie und Freunden von daheim wieder ins Restaurant zu verlagern. «Freitags trifft sich die Familie, also die, die können, meist in der Krone in Baar. Am meisten freue ich mich auf eine geile Pizza oder auf ein Rindsfilet. Vielleicht wird es aber auch ein Tatar», sagt die Schlagersängerin. Ob sie es schon kommenden Freitag wagen werden, weiss Chanelle noch nicht: «Da jetzt alle in die Restaurants stürmen, warten wir vielleicht noch ein, zwei Wochen.»