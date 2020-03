Vergangenes Wochenende genoss Kurt Aeschbacher, 71, noch die idyllische Winterlandschaft in seiner Ferienwohnung in Davos Sertig. «Als der Bundesrat beschloss, Besuche in Alters- und Pflegeheimen zu unterbinden, dachte ich zuerst an die alten Leute. Was passiert jetzt mit ihnen», sagt der Moderator und Verleger des Magazins «50plus». Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Benno Kästli rief er die Aktion «Solibox» ins Leben. In den kommenden Wochen stellen sie Institutionen für ältere Menschen gratis einen Päcklidienst mit verschiedenen Zeitschriften – unter anderem auch der Schweizer Illustrierten – sowie mit Spielen, Büchern und Kinderzeichnungen zur Verfügung.