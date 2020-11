In was für einer Zeit denken Sie, leben wir momentan?

In einer sehr entscheidenden, habe ich das Gefühl. Und in einer verwirrenden, in der jeder nach der Wahrheit sucht und diese in Foren zu finden scheint. In einer Zeit, in der viel gelogen wird und viel nicht eingesehen, viel versprochen, viel nicht eingehalten. In einer Zeit, in der ein Flüchtlingscamp wie Moria noch bestehen kann und trotzdem sagen wir, dass wir stolz auf die unantastbare Würde des Menschen sind. Die Würde ist das Fundament aller Grundrechte – das scheint in Europa nicht mehr vorhanden zu sein. Solche Dinge verunsichern mich unglaublich und dazu kommt noch Corona.