Eine schwierige Zeit

Die vergangenen zwei Jahre waren wohl für niemanden leicht, aber besonders hart waren sie wohl für Politiker wie Alain Berset. Er musste nicht nur auf sämtlichen Pressekonferenzen seinen Kopf hinhalten, wenn Journalisten ihn mit Fragen zur Corona-Lage löcherten. Aufgrund vieler Entscheide – die der Bundesrat wohlgemerkt gemeinsam traf, aber Berset alleine verkünden musste – erhielt er sogar Morddrohungen. Und auch seine Familie sah er in dieser Zeit sehr wenig. Vor allem in der Anfangsphase der Pandemie lebte der Gesundheitsminister, der eigentlich in Belfaux im Kanton Fribourg wohnhaft ist, in Bern und sah seine Ehefrau Muriel Zeender Berset (47) und drei Kinder, Antoine (16), Achille (14) und Apolline (12) wochenlang nicht.