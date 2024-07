Erste offizielle Äusserung zur Trennung

Am 4. Juli sprach Carollo erstmals in einer Fragerunde über die Trennung, als er auf die Frage antwortet, ob er Single sei: «Ja, aber als guter alter Romantiker glaube ich immer noch an Romantik.» Carollo fügt hinzu, was die Liebe für ihn bedeutet: «Das Lachen mitten in der Nacht, Sommerspaziergänge unter dem Sternenhimmel und Motorradfahrten in Jeans und T-Shirt.» Das verdeutlicht er auch mit einem Bild, das er seiner Antwort beifügt: eine Szene aus dem Kultfilm «Top Gun» (1986), in der Tom Cruise (62) und Kelly McGillis (66) auf einem Motorrad fahren.