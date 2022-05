Alexandra Gubsers Glück unter dem Eiffelturm

Als sie 2017 Korrespondentin in Paris wird, tritt Emmanuel Macron gerade als jüngster Präsident in der Geschichte der Fünften Republik sein Amt an. «Die Leute hatten Sternchen in den Augen», erinnert sich Gubser. Er habe Optimismus verbreitet, ähnlich wie einst Obama in den USA. Fünf Monate später sei es für den Neuen mit der Schonfrist vorbei gewesen. Die Abschaffung der Vermögenssteuer für Reiche und die Kürzung des Wohngelds für Arme sorgten beim Volk für Ärger. «Obwohl Letzteres eine Massnahme war, die von Amtsvorgänger Hollande beschlossen worden sei – beim Timing hätte es für Macron nicht blöder laufen können», so Gubsers Einschätzung.