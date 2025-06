«Als Blattnerin habe ich schon einiges erlebt»

Wie und wovon lebten die Menschen?

Rita Kalbermatten: Die Leute lebten während Jahrhunderten von gemischter bäuerlicher Wirtschaft: Vieh, Getreide, Produktion von Brot, Käse, Fleisch. Auch im Textilbereich herrschte dank Schafwolle, Hanf und Flachs weitgehend Selbstversorgung. Hinzu kam die zeitweise Emigration, vor allem in die fremden Kriegsdienste. Mit der Erstbesteigung des Bietschhorns 1859 begann der Sommertourismus, mit dem Lötschbergtunnel 1913 öffnete sich das Tal Richtung Bern und Rhonetal. Zum grossen Wandel kam es aber erst in den frühen 1960er-Jahren mit der Aluminiumfabrik Alusuisse in Steg: Aus Bauern wurden Arbeiterbauern. Heute sind gut drei Viertel der beruflich aktiven Bevölkerung Pendler. Wichtig bleiben aber der Winter- und der Sommertourismus.