Das unschöne Ende einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte? Sehr gut möglich. Das Konzept irritiert. #BodyPositivity, die Bedeutung von Inklusion und Diversität haben das traditionelle Missen-Konzept zurecht über den Haufen geworden. Frauen, ausschliesslich wegen ihres Aussehens auszuzeichnen, wirkt heute in etwa so modern wie eine Dampflok. Kurzum: In dieser Form kann man das heutzutage einfach nicht mehr bringen. Die Miss und ihre Krone ist 2020 ein Anachronismus, dem – falls es wieder einmal zu einer Wahl kommt – gehörig frischer Wind eingehaucht gehört.