Sabrina, du hast geschrieben, dass du Schlafneid gegenüber deinem Partner empfindest. Wie gehst du damit um?

Sabrina: Manchmal schau ich echt zu ihm und denke: «Wow häsches du guet!» (Lacht) Aber in anderen Nächten geniesse ich die Ruhe und der Moment, der nur mir und der Kleinen gehört, wenn ich am Stillen bin. Stee hilft aber auch in der Nacht sehr viel mit, muss ich sagen. Er wickelt sie immer und manchmal gibt es statt der direkten Quelle auch ein «Muetermilchschöppeli» von Stee.

Stee: Ich gebe zu, die Natur hat so einiges etwas unfair verteilt. Aber um so mehr ist es für mich als Vater wichtig, bei anderen Sachen anzupacken. Ich merke, Schlaf ist mir sicher wichtig. Ich versuche in der Nacht genügend davon zu bekommen, dass ich am Tag produktiv und hilfreich sein kann.