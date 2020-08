«Als Kind zündete ich Raketli mit anderen Kindern»

Gab es im Bundesrat einen Corona-Ruck?

Ja. Die Krise schweisste uns noch mehr zusammen. Wir waren so oft zusammen wie nie. Wir hatten bis zu fünf Sitzungen pro Woche. Was völlig verrückt ist – die Leute im Land merken, dass da was mit uns geschehen ist. Was Simonetta Sommaruga erzählt hat, ist auch mir passiert: Wenn ich unterwegs bin, kommen viele auf mich zu und sagen: «Sie machen einen super Job!» Aber was seit Corona völlig neu und anders ist: Jetzt sagen die Leute zusätzlich: «Sagen Sie dies bitte auch Ihren Kolleginnen und Kollegen!» Die Bevölkerung schickte uns auch Pralinés, Schoggi und Kuchen. Als Dank an den Gesamtbundesrat. Das gabs früher kaum. Alle Geschenke, die kamen, wurden geröntgt. Und wir sieben haben sie dann gern gegessen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen, die uns was geschenkt haben. Das tat gut.