Das erinnerte mich an meine Mutter: Wir – ich damals 20-jährig, sie mit 55 – gingen zusammen zum ersten Mal an die Urne, um das eben eingeführte kantonale Frauenstimmrecht auszuüben. Beide Male empfand ich es als ungerecht, jemandem ein Menschenrecht – die Beteiligung an einem Volksbeschluss – zu verwehren.