Fragt man Paul, wie alt er gern für immer wäre, muss er nicht lange überlegen: «40! Da fühlte ich mich körperlich recht gut. Aber wenn ich so mein Leben betrachte, dann war es mit 50 besser.» Und Brigitt? Sie wäre mental ebenfalls gern 50, körperlich dagegen 25. Obwohl sie sich in jungen Jahren oft als «wahnsinnig hässlich» empfunden habe. Heute hingegen fühlt sie sich schön, was viel mit ihrer inneren Zufriedenheit zu tun hat. «Hätte ich diese Gelassenheit doch nur schon viel früher gehabt, es hätte mir viel Stress erspart», ist Brigitt überzeugt. Genau das sei das Schöne am Älterwerden: dass man mit zunehmender Lebenserfahrung stetig entspannter werde. «Inneren Frieden finden und dabei nicht zu streng sein mit sich selbst», bringt es Paul auf den Punkt.