Das will sie nicht noch einmal erleben: Anita Buri, 41, sass Anfang Woche in London fest, wie sie gegenüber schweizer-illustrierte.ch berichtet. Sturmtief «Ciara», das hierzulande «Sabine» heisst, richtete auf der Insel verheerende Schäden an, es gab mehrere Tote. «Ciara war ein krasser Sturm in England, ich habe so etwas noch nie gesehen», sagt sie, immer noch ganz geschockt.