Anja Yakin hat ihre Koffer für den Flohmarkt gepackt

Nicht nur Anja selbst hat ihren Kleiderschrank ausgemistet, sondern auch Freundinnen und andere in der Stiftung ihres Mannes engagierte Frauen. «Da ist wirklich einiges zusammengekommen, was wir am Samstag zum Kauf anbieten.» Stattfinden wird der «Charity-Edel-Flohmarkt» im Innenhof der Martinsgasse 6-8 in Basel. Was sie sich an Einnahmen erhofft? «Alles, was über 15000 bis 20000 Franken liegt, wäre wirklich sehr erfreulich», gibt sich Anja Yakin optimistisch. Wer hofft, einen Trainingsanzug vom Nati-Trainer zu ergattern, muss sich gedulden. «Es gibt diesen Samstag ausschliesslich hochwertige Damen-Sachen», stellt Anja klar, fügt jedoch hinzu: «Ein Sport-Flohmi ist geplant, aber erstmal geben wir für den kommenden Samstag alles.»