Anna Maier, statt eines Romans haben Sie ein Motivationsbuch mit persönlichen Einblicken in Ihr Leben geschrieben. Warum?

Es stimmt, dass ich mich mit Privatem immer zurückgehalten habe. Doch in den letzten Jahren befand ich mich in einer Umbruchphase. Und

ich merkte, dass der Austausch mit Menschen, die Ähnliches erlebten, mir guttat. So entstand die Idee für mein Buch voller Fragen, die viele Menschen in der Lebensmitte beschäftigen.