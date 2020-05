Annina Campell entdeckt mit ihren Kindern die Natur

Auch an diesem Mai-Wochenende macht die «SRF bi de Lüt»-Frau mit ihrer Familie einen Ausflug in die Berge. Wie schon so oft begeben sich die Vier auf die Spuren des Steinbocks. Mit Feldstecher ausgerüstet halten Ehemann Marc und Anna Nina Catarina Ausschau nach dem Bündner Wahrzeichen. Wissenshungrig und in der gleichen Position wie ihr Vater blickt die Fünfjährige konzentriert ins Gebirge. Mama Annina hält die herzige Vater-Tochter-Szene mit einem Schnappschuss fest.