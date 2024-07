Armeechefin Viola Amherd: «Wir siedeln keine Leute um»

Diese Woche liegen Freud und Leid bei Bundespräsidentin Viola Amherd, 62, nah beieinander. Am Sonntag feiert die Walliserin mit Tausenden Traditionsbegeisterten am Eidgenössischen Trachtenfest in Zürich die Vielfalt. Am Montag trifft eine sichtlich berührte Armeechefin in ihrer Heimat Wallis und im Tessin die vom Unwetter traumatisierten Menschen. Das Ausmass der Zerstörung lässt sie leer schlucken. «Das ist hart für die Bevölkerung.» Und es erinnert die ehemalige Gemeinderätin von Brig an ihre Vergangenheit, wie sie im Interview erzählt.