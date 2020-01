Sie feierten am Montag grosses Comeback im Publikum: Mirka Federer, 41, unterstützte ihren Roger, 38, beim Erstrundenmatch an den Australien Open in Melbourne erstmals seit fünf Monaten wieder als ganze Familie auf der Tribüne. Zusammen mit Myla und Charlene, 10, und Lennart und Leo, 5, zeigte sie sich in der Rod Laver Arena. Mit Erfolg: Federer fegte seinen Erstrundengegner Steve Johnson mit 6:3, 6:2 und 6:2 vom Platz.