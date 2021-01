Leise Meditationsmusik, duftende Räucherstäbchen, erdige Creme- und Brauntöne, so weit das Auge reicht – das Zuhause von Nadia Damaso ist genau so wie die Rezepte in ihren Kochbüchern: Es spricht alle Sinne an. Seit gut zwei Monaten wohnt die 24-jährige Bündnerin in ihrer loftartigen Bleibe bei Zürich. Zuvor lebte sie mit ihrer Schwester in einer WG. Nun ist deren Freund eingezogen, und Nadia suchte sich ihre erste eigene Wohnung. Vier Wände, die sie kompromisslos nach ihrem eigenen Geschmack einrichten konnte – eine wahre Freude für die Individualistin und Ästhetin. «Ich brauche diese Ruhe – würde jetzt hier irgendwo eine Orange rumliegen, würde mich das stören», sagt Nadia über ihre spartanische Einrichtung.