Früher stand Felice Zenoni vor der Kamera – als Ansager beim Schweizer Fernsehen, später war er Realisator beim Schweizer Privatsender TV3. Furcht vor dem Rampenlicht kennt er nicht, er stand schon als Dreikäsehoch bei den Tellspielen Altdorf auf der Bühne. Dort klopfte ihm sogar Schauspielstar Christian Kohlund nach einer Vorstellung anerkennend auf die Schulter und sagte: «Das hast du toll gemacht!» Für Zenoni war das ein Ritterschlag. Nach der Schule und einem Jahr in der Westschweiz, wo er sein Französisch aufbesserte, entschied sich Zenoni für eine KV-Ausbildung, zog dann erst für ein Jahr nach England, wo er bei der BBC Radiokurse besuchte, dann für ein weiteres Jahr nach Italien, um seine Italienischkenntnisse zu vertiefen. Danach erst heuerte er beim Radio an und wechselte später zum Fernsehen.