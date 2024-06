So bunt sich die Stöckli-Giesskanne präsentiert, so mannigfaltig ist die Produktpalette des Familienunternehmens. Im Haushaltswaren-Angebot findet sich neben dem Dörrex – in der Schweiz längst das Synonym für Dörrgeräte – auch der 1969 von Stöckli entwickelte Portionen-Racletteofen oder das 1985 auf den Markt gebrachte Abfalltrennsystem Müllex. «Mit diesem sind wir in der Schweiz Marktführer», sagt Fritz Stöckli (40) nicht ohne Stolz. Der Maschinenbauingenieur, der an der ETH Zürich studiert, promoviert und zeitweise in der Forschung gearbeitet hat, steht seit fünf Jahren als Verwaltungsratspräsident an der Spitze des Familienunternehmens. Und das in der fünften Generation.