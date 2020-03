Bachelorette Chanelle muss warten mit Rosen verteilen

Die neue Bachelorette hatte sich so darauf gefreut, ab Anfang April die Menschen in der Selbst-Isolation zu unterhalten. «Neben allem Schlechten, was momentan auf der Welt passiert, bringe ich als Bachelorette Liebe und Humor in die Wohnzimmer der Menschen», sagte eine zuversichtliche Chanelle vergangene Woche im Interview mit schweizer-illustrierte.ch. Nun muss die Rosenkavalierin ihre Fans vertrösten – der geplante Staffelstart am 6. April muss verschoben werden, wie der Sender in einer kurzen Medieninformation schreibt.