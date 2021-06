Als Botschafter machen sich die dreifachen Eltern für die nächste Generation stark und sorgten «mit vielen eifrigen Helfern aus dem Familienkreis» für das Dessertbuffet auf dem Juckerhof in Seegräben ZH. Dank der grosszügigen Unterstützung der Juckerfarm konnte das Paar CHF 6000.– für Kinder in Not sammeln. Michèle strahlt über die Summe. «Die Kinder sind unsere Zukunft und sollten in jeglicher Form gestärkt werden.»