Barbara Frei steht unter Strom und gibt Gas

Am Morgen ist sie in Zürich aufgewacht, am Abend wird sie in Barcelona schlafen gehen – aber jetzt steht Barbara Frei, 49, in Berlin auf dem Dach des Stromkonzerns Schneider Electric, und der Wind wirbelt ihr durch die Haare. Die Managerin ist das turbulente Leben gewohnt: «Ich bin drei bis vier Tage pro Woche im Ausland unterwegs.» Als Europa-Chefin des französischen Konzerns ist die Zürcherin verantwortlich für 44'000 Mitarbeiter – und somit die wichtigste Schweizerin in der klassischen Industrie. Eine Topmanagerin, made in Switzerland. Dennoch ist ihr Name in der Schweiz kaum bekannt.