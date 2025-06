Baschi gewinnt Kulturpreis und feiert mit Dosenbier an der Tankstelle

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat am 4. Juni 2025 Sparten- und Förderpreise in den Sparten Film, Literatur und Musik vergeben. In der letzten Kategorie räumte Musiker Sebastian Bürgin (38) – besser bekannt als Baschi – den mit 20'000 Franken dotierten Kulturpreis ab. Baschi ist in Gelterkinden im Kanton Basel-Landschaft geboren, was der Regierungsrat besonders würdigte. Er sei «sichtbarer Botschafter des Kantons Basel-Landschaft, der für einen eigenwilligen und eigenständigen Weg als Schweizer Musiker steht», heisst es in der Pressemitteilung.