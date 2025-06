Baschi und Alana Netzer machen Liebesferien in Kopenhagen

Seit acht Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben

Der Schweizer Musiker und die Deutsche, die ihre eigene digitale Marketing-Agentur besitzt, sind seit 2017 zusammen. Der Heiratsantrag folgte 2020 in den Ferien an der Côte d’Azur. Die standesamtliche Hochzeit selbst fand 2021 im Luxushotel Baur au Lac in Zürich statt. Eine Woche später folgte eine Feier im Palace in Gstaad.