«‹Bring en hei› ist mein Denkmal»

Natürlich darf in dem ganzen Team der Anteil an Fussball nicht fehlen. So sind der ehemalige Nati-Spieler Dani Gygax, 39, und auch Fussballprofi Alisha Lehmann, 22, in Baschis Aufgebot. Während der Drehpause misst der Musiker sich mit Lehmann im Garten seines Studios in Möhlin AG. «Ich hielt mich für eine gute 8. Alisha hat mich auf dem Platz eines Besseren belehrt», sagt Baschi lachend.