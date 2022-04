Es wird gelb in den Kinos, denn einmal mehr sind ab dem 30. Juni die «Minions» los, die kleinen Helfer mit unverständlicher Sprache, die dem Bösewicht Gru im Animationsfilm«Ich – einfach unverbesserlich» zur Seite standen. In ihrem neuesten Abenteuer sind die winzigen Charaktere, die aussehen wie gelbe Tic Tacs mit Augen auf der Suche nach einem Boss, dem sie treu folgen und dienen können. Der deutsche Moderator Thomas Gottschalk (71) gab bereits bekannt, dass er einen Bösewicht in dem Film sprechen wird.