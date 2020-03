Alle anderen Wertungen sind noch offen - wobei jeweils nur noch ein Rennen bleibt, das für Verschiebungen Sorgen könnte. Im Super-G der Männer etwa führt der Schweizer Mauro Caviezel die Wertung an: Die Entscheidung fällt hier am Sonntag ebenfalls in Kvitfjell. Daniel Yule wiederum führt in der Slalom-Wertung, wo noch ein Rennen in Kransjka Gora ansteht. Ob dieses durchgeführt werden kann, ist jedoch auch noch nicht sicher.