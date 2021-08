Wir treffen uns bei Christian Stucki in Lyss BE – warum nicht in Zürich bei Beat Schlatter?

Beat Schlatter: Ist vielleicht besser so! Als er das erste Mal zu mir kam … Willst du erzählen?

Christian Stucki: Was? Wie ich mit dem Auto durchs Niederdorf gefahren bin?

Schlatter (lacht laut): Ja, genau!

Stucki: Das ist schon lange her! Ich war unerfahren – und auch etwas nervös im Zürcher Stadtverkehr. Ich hab halt einfach die Adresse vom Beat im Navi eingegeben …

Schlatter: Ich frage mich heute noch, wie er überhaupt reinfahren konnte. Es stehen da eigentlich Barrieren. Kein Zürcher hat das je geschafft. Als er unten vor meiner Tür stand, fragte er, wo er hier parkieren könne (lacht).