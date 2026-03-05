Beatrice Egli auf Männersuche bei «Germany's Next Topmodel»

Dass die Model-Show von Heidi Klum seit einigen Jahren auf Diversität setzt, ist ganz nach ihrem Gusto. «Vielfalt ist etwas Wunderschönes. Jeder Mensch darf so sein, wie er ist – mit all seinen Facetten», meint sie. Deshalb habe sie auch die Diversität der Männer für ihren Clip beeindruckt. «Gerade dieses Jahr finde ich den Cast sehr spannend durch die Vielfalt der Typen. Durch diese tolle Auswahl bekam ich noch mal ganz neue Fantasien für das Musikvideo.»