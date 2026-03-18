Beatrice Egli begeistert Fans im Lack- & Leder-Look

Ihre Fans lieben Beatrice Egli (37) so oder so. Ein neues Bild der Schweizer Schlagersängerin lässt das Herz ihrer Bewunderer allerdings noch ein wenig höher schlagen. Für ein Fotoshooting zeigt sich Egli in einem für sie eher ungewohnten Look: Ihre Beine stecken in einer überlangen Lederhose, dazu kombiniert sie ein Oberteil in Latexoptik, welches ihre Konturen exakt nachzeichnet und nicht viel der Fantasie überlässt.