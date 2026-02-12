Beatrice Egli begeistert mit ehrlicher Make-up-Routine

Auf der zweiten Slide dann die Erleichterung: Egli muss lachen, strahlt in die Kamera – offenbar amüsiert über ihre eigene ernste Miene. «Muss immer selber lachen, wenn ich den Mund so komisch verziehe beim Schminken, besonders beim Mascara-Auftragen», schreibt die Schweizer Schlagersängerin belustigt unter ihren Post. «Warum ist das so? Macht ihr das auch??», fragt sie dann ihre Fans. Sie scheint sich wirklich zu fragen, ob sie mit dieser Angewohnheit allein dasteht. Die Fans geben Entwarnung und versichern ihr, dass sie das Phänomen selbst gut kennen.