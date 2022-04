Beatrice Egli hat Ärger mit ihrem Kleid

Am 23. April steht für Beatrice Egli eine wichtige Premiere an: Zum ersten Mal präsentiert sie auf MDR und SWR ihre erste eigene TV-Sendung «Die Beatrice Egli Show». Im Vorfeld gab sie bereits die hochkarätige Gästeliste preis. Schlager-Grössen wie Kerstin Ott, Ross Antony, Stefan Mross, Francine Jordi und Semino Rossi wird sie in der Eröffnungs-Show begrüssen. Doch damit nicht genug. «Einen Gast habe ich euch noch nicht verraten», orakelt sie in der Münchner Boulevardzeitung «TZ». Um wen es sich handelt, will Beatrice Egli nicht verraten, doch sie gibt immerhin ein paar Tipps: «Er ist ein absoluter Weltstar. Seine Stimme ist wirklich magisch!»