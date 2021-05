Béatrice Wertli wuchs mit zwei jüngeren Brüdern in Aarau auf. «Ich hatte schon als kleines Mädchen viel Energie», sagt sie. Die Eltern schicken sie deshalb in den Klavierunterricht, ins Schwimmen und in die Pfadi. Als 15-Jährige macht sie bei einem Plausch-Triathlon mit und qualifiziert sich im gleichen Jahr für die Junioren-Europameisterschaft in Holland. Leistungssportlerin will sie aber nicht werden, lieber studiert sie Internationale Beziehungen in Genf. Mit 25 Jahren wird sie Kommunikationschefin der CVP Schweiz. «Ich hatte wichtige Vorbilder in der Partei», sagt sie. «Ruth Metzler, Judith Stamm, Doris Leuthard – sie alle haben mir den Weg geebnet.» Doris Leuthard sass mit ihrem Vater Otto Wertli im Aargauer Grossen Rat. Mit 30 Jahren wechselt sie zum Bundesamt für Sport und wird sechs Jahre später Generalsekretärin der CVP Schweiz.